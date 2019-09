Aux mois de mai et juin 2019, AV-TEST a examiné 20 produits de sécurité destinés aux particuliers, dans leur configuration standard. Pour réaliser ces tests, les dernières versions de produits disponibles au public ont été utilisées.Grâce à la mise en jour en ligne, les versions ont pu être mises à jour à tout moment et leurs services « en nuages » étaient accessibles en permanence. AV-TEST n’a pris en compte que des scénarios de test réalistes et testé les produits par rapport aux menaces actuelles. Les produits ont dû prouver leurs capacités lors de l’utilisation de l’ensemble des fonctions et des niveaux de protection.Ci-dessous les notes des principaux logiciels !